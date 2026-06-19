Politico Europe отказалось публиковать статью Лаврова

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Глава МИД РФ посвятил ее теме европейской безопасности и Украине.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Европейская версия издания Politico Europe в последний момент отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященную Украине и отношениям России с Западом. Об этом сообщил наш МИД на своем официальном сайте.

В материале главы ведомства подчеркивалось, что европейские страны используют тему переговоров для подготовки к долгосрочному противостоянию с Москвой. Поэтому Россия уже не рассматривает государства Старого Света как нейтральных посредников в конфликте.

По оценке Лаврова, курс на наращивание военного потенциала, в частности дискуссии о расширении французского «ядерного зонтика», лишь повышает риски прямого столкновения между нашей страной и НАТО.

Отдельно министр заявил, что для восстановления диалога именно Европе предстоит заново заслужить доверие Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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