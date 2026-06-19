Армия Норвегии усилила подразделения на границе с Россией старыми танками

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Им уже более 40 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Florian Gaertner; 5-tv.ru

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Норвегия решила усилить бригаду у российской границы танками, которым уже больше 40 лет. Как сообщают местные СМИ, подразделение на севере страны получит старые машины Leopard, которые принадлежали Германии. Поскольку у военного ведомства не хватает денег на закупку новой техники.

Командование бригады ситуацию не скрывает и признает: то, что поступает военным — это «лучше, чем ничего».

Примечательно, что подразделение было сформировано только в прошлом году. Власти Норвегии объявили о создании бригады в приграничном с Россией Финнмарке, заявляя об ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Истинное состояние европейской обороноспособности наглядно показывает еще один эпизод. Выяснилось, что Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16. Но из них только три самолета исправны и готовы к боевым полетам. А остальные, по сути, станут «донорами» запчастей.

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