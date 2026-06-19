Бывший советник конгресса США Джатрас: разговоры ЕС о диалоге с РФ — это обман

Разговоры европейских лидеров о переговорах с Россией — это очередная уловка. Такое мнение эксклюзивно для 5-tv.ru высказал бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.

Он отметил, что неспособность европейских глав договориться, кто должен быть переговорщиком, уже показывает полное отсутствие доброй воли и подтверждает тот факт, что в обозримом будущем Европа планирует прямой конфликт с Россией.

«Они полностью допускают возможность прямого конфликта с Россией в обозримом будущем. А разговоры о переговорах — это лишь очередная уловка, очередная попытка втянуть Россию в какие-то фиктивные переговоры», — заявил Джатрас.

Эксперт отметил правильный ход мыслей министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который говорил, что Запад не способен соблюдать соглашения.

«Я знаю, что в России есть люди, которые хотели бы верить в возможность разумных переговоров с этими странами, но это просто не соответствует действительности. Это очередной обман», — резюмировал бывший советник конгресса США.

Как ранее писал 5-tv.ru, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, что не подходит на роль посредника в диалоге с Россией, поскольку для ведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным необходимы политическая власть и легитимность, которых у нее, как у бывшего лидера, нет.

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