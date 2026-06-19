«Очередная уловка»: бывший советник конгресса США о возможных переговорах Европы и России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 48 0

Джеймс Джатрас также отметил правильный ход мыслей министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший советник конгресса США Джатрас: разговоры ЕС о диалоге с РФ — это обман

Разговоры европейских лидеров о переговорах с Россией — это очередная уловка. Такое мнение эксклюзивно для 5-tv.ru высказал бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.

Он отметил, что неспособность европейских глав договориться, кто должен быть переговорщиком, уже показывает полное отсутствие доброй воли и подтверждает тот факт, что в обозримом будущем Европа планирует прямой конфликт с Россией.

«Они полностью допускают возможность прямого конфликта с Россией в обозримом будущем. А разговоры о переговорах — это лишь очередная уловка, очередная попытка втянуть Россию в какие-то фиктивные переговоры», — заявил Джатрас.

Эксперт отметил правильный ход мыслей министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который говорил, что Запад не способен соблюдать соглашения.

«Я знаю, что в России есть люди, которые хотели бы верить в возможность разумных переговоров с этими странами, но это просто не соответствует действительности. Это очередной обман», — резюмировал бывший советник конгресса США.

Как ранее писал 5-tv.ru, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, что не подходит на роль посредника в диалоге с Россией, поскольку для ведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным необходимы политическая власть и легитимность, которых у нее, как у бывшего лидера, нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

8:02
Красивая сказка закончилась болью: правда о жизни актрисы Натальи Селезневой
8:00
Так родилась повесть-феерия: как случайная игрушка вдохновила Грина на «Алые паруса»
8:00
Как подать документы в вуз онлайн через Госуслуги в 2026: инструкция для абитуриентов
8:00
Сожаления об ушедшем времени: стоит ли мириться с родственником после многолетней ссоры
7:58
Нашествие муравьев и ос: как быстро избавиться от вредителей на дачном участке
7:47
Не договорились? Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана отменены

Сейчас читают

Дисплазия шейки матки: что делать, если гинеколог обнаружил «предрак»
Неправильный шашлык: какая посуда опасна для маринования мяса
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео