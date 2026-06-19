«Боюсь не справиться»: как психическое здоровье влияет на решение завести детей

NYT: люди с ментальными проблемами бояться заводить детей

Решение стать родителем редко бывает простым. Но для людей с депрессией, тревожностью, обсессивно-компульсивным расстройством, биполярным расстройством или синдромом дефицита внимания и гиперактивности этот выбор может быть особенно сложным. Они думают не только о деньгах, возрасте и отношениях, но и о том, смогут ли выдержать нагрузку, не передадут ли заболевание ребенку и не потеряют ли опору в самый уязвимый момент.

The New York Times спросило читателей, как психическое здоровье повлияло на их решение стать родителями. В редакцию пришли почти 700 ответов.

Для одних людей такие опасения становятся причиной отказаться от детей. Другие годами колеблются. Третьи все же решаются на родительство, но заранее выстраивают систему поддержки.

Когда любовь к детям сталкивается со страхом

Кортни Крамер и Чарли Эндерс из Сент-Пола любят проводить время с племянниками. В такие моменты Кортни может представить себя матерью. Но затем она вспоминает о тревожности и депрессии, и мысль о ребенке снова начинает пугать.

С депрессией сталкивается и ее муж. Оба принимают лекарства, но тяжелые дни все равно случаются.

«Трудно заботиться о себе. Когда к этому добавляется еще один человек, полностью от тебя зависящий, это может пугать», — признался Чарли.

Пара опасается не только нагрузки, но и наследственности. В семье Кортни есть родственники, которые тоже принимают антидепрессанты. Пока супруги не приняли окончательного решения.

Родительство оказалось тяжелее, чем ожидалось

Эйми и Томми Буи из Лос-Анджелеса все же решили завести детей. У Эйми с детства были тревожность и депрессия, и она боялась, что будущие дети тоже могут столкнуться с похожими проблемами. Муж был уверен, что при поддержке они справятся.

Во время беременности выяснилось, что пара ждет близнецов. Супруги заранее прошли перинатальное консультирование и готовились к эмоциональным трудностям. Но во втором триместре депрессия у Эйми усилилась, а к концу беременности появились серьезные физические осложнения.

После рождения детей тревога стала почти постоянной. Эйми почти не спала, испытывала приступы страха и ощущение надвигающейся беды.

Справиться помогли няня, группа поддержки молодых матерей и корректировка лечения у психиатра. Сейчас близнецам 11 месяцев, и женщина говорит, что снова чувствует себя собой.

Когда время поджимает

Лиз Робинсон из Сиэтла всегда мечтала стать матерью. Но у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности, тяжелая депрессия и тревожность. Подходящего партнера она так и не встретила, а в 39 лет решила заморозить яйцеклетки.

Сейчас ей 42, и она думает о материнстве с помощью донора спермы. Но решение дается тяжело.

«Между моим сердцем и разумом пропасть», — сказала она.

Лиз боится, как беременность повлияет на ее психику, можно ли будет принимать лекарства, не разовьется ли послеродовая депрессия и не передастся ли ее состояние ребенку.

Когда диагноз помогает принять другое решение

Джесс и Кей Фауст из Пенсильвании тоже столкнулись с дилеммой.

У Джесс с детства были панические атаки, позже ей диагностировали биполярное расстройство и генерализованное тревожное расстройство. Кроме того, у нее есть физические заболевания, включая волчанку и мутацию гена BRCA2.

Супруги решили, что ребенка выносит суррогатная мать. Поначалу Джесс испытывала ревность, наблюдая, как женщина проходит через беременность. Но после рождения дочери эти чувства сменились облегчением и радостью.

Почему эти решения такие сложные

Психическое расстройство не означает, что человек не может быть хорошим родителем. Но оно заставляет заранее думать о рисках: наследственности, обострениях, лекарствах, послеродовой депрессии, бессонных ночах и поддержке.

Специалисты советуют обсуждать планирование семьи с врачами заранее, особенно если человек принимает препараты или уже сталкивался с тяжелыми эпизодами заболевания.

Психическое здоровье не ставит автоматический запрет на родительство. Но оно делает этот выбор более ответственным.

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