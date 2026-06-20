Норма под вопросом: последнее исследование изменило взгляд на овощи и фрукты

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Важнее не объем пищи, а ее биохимический состав.

Сколько овощей и фруктов надо есть каждый день здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ученые предложили пересмотреть подход к норме овощей и фруктов в рационе

Специалисты считают, что польза от ежедневного употребления овощей и фруктов определяется не общим количеством порций, а уровнем содержащихся в них флаванолов — природных растительных соединений. Об этом сообщает BBC Science Focus.

К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы и Университета Рединга, проанализировав рацион более 30 тысяч человек. Для оценки использовались биомаркеры мочи, позволяющие определить уровень потребления флаванолов — веществ с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Один из авторов работы, профессор Университета Рединга Гюнтер Кунле, отметил, что именно эти соединения играют ключевую роль в поддержании здоровья сосудов и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным исследования, оптимальное потребление флаванолов составляет примерно 400–600 милиграммов в сутки. Однако оказалось, что даже среди людей, соблюдающих рекомендации по «пяти порциям овощей и фруктов», нужный уровень достигается редко.

Ученые уточняют, что содержание полезных веществ может сильно различаться даже в одинаковых по виду продуктах, поэтому важен не только выбор категории еды, но и конкретных источников.

К продуктам с высоким уровнем флаванолов специалисты относят, например, сливы, клюкву и ежевику. Исследователи подчеркивают необходимость разнообразного рациона и более осознанного выбора продуктов, богатых антиоксидантами, для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Дополнительно врач-гинеколог, эндокринолог и нутрициолог Наталья Фирсова ранее отмечала, что летом у многих людей снижается аппетит. Это связано с тем, что организм активнее расходует ресурсы на терморегуляцию, а не на пищеварение, однако при недостатке питательных веществ может ухудшаться самочувствие и снижаться работоспособность.

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