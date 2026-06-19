Партия «Сильная Армения» обратилась в КС с просьбой аннулировать итоги выборов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Оппозиция не признает итоги голосования.

Оппозиция Армении приняла итоги прошедших выборов

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой признать недействительными результаты прошедших парламентских выборов. Об этом в Facebook* написала представитель блока Марианна Каграманян.

«19 июня 2026 года представитель блока „Сильная Армения“ Арам Вардеванян подал в Конституционный суд заявление об аннулировании результатов выборов в Национальное собрание», — сообщила политик.

Марианна Каграманян напомнила, что парламентские выборы в Армении прошли почти две недели назад — 7 июня. Голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. На основе этого «Сильная Армения» обратилась в КС. Кроме того, оппозиция требует провести второй тур выборов.

Ранее 5-tv.ru писал, что по итогам голосования блок «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна набрала— 49,7%. Этот результат дает право действующим властям единолично формировать новое правительство страны. За «Сильную Армению» проголосовали 23,2% избирателей, и она заняла второе место. А на третьей строчке расположился блок «Армения» с результатом 9,9% голосов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

12:42
Суд продлил домашний арест директору певицы Линды по делу о правах на песни
12:24
Партия «Сильная Армения» обратилась в КС с просьбой аннулировать итоги выборов
12:10
Армия России освободила Юрковку в ДНР
12:01
Жара вернется? Каким будет июль в Москве
11:46
«Будет ездить со мной»: Туриченко не хочет расставаться с сыном
11:30
Охрана и восемь полотенец: Ирина Ортман о райдере

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Сожаления об ушедшем времени: стоит ли мириться с родственником после многолетней ссоры
Тайна взгляда: ученые связали «косящий» глаз Венеры Боттичелли с опухолью мозга
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео