Партия «Сильная Армения» обратилась в КС с просьбой аннулировать итоги выборов

Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой признать недействительными результаты прошедших парламентских выборов. Об этом в Facebook* написала представитель блока Марианна Каграманян.

«19 июня 2026 года представитель блока „Сильная Армения“ Арам Вардеванян подал в Конституционный суд заявление об аннулировании результатов выборов в Национальное собрание», — сообщила политик.

Марианна Каграманян напомнила, что парламентские выборы в Армении прошли почти две недели назад — 7 июня. Голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. На основе этого «Сильная Армения» обратилась в КС. Кроме того, оппозиция требует провести второй тур выборов.

Ранее 5-tv.ru писал, что по итогам голосования блок «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна набрала— 49,7%. Этот результат дает право действующим властям единолично формировать новое правительство страны. За «Сильную Армению» проголосовали 23,2% избирателей, и она заняла второе место. А на третьей строчке расположился блок «Армения» с результатом 9,9% голосов.

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