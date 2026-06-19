Мать родила в тюрьме: ребенок погиб из-за жестокого обращения в приемной семье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Мальчику было всего 13 месяцев.

Ребенок погиб из-за жестокого обращения в приемной семье

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: женщина родила ребенка в тюрьме, и он умер в приемной семье

История маленького Престона Дэйви стала одним из самых тяжелых случаев жестокого обращения с ребенком в Великобритании. Мальчик умер в возрасте 13 месяцев после длительного насилия со стороны приемных родителей, к которым он попал после изъятия из биологической семьи. Об этом сообщило Mirror.

По данным британских СМИ, ребенка отдали под опеку после того, как его мать в подростковом возрасте оказалась в тюрьме по делу об убийстве пожилого человека, нуждавшегося в уходе. После этого мальчик был передан в приемную семью, где и произошла трагедия.

Что установило расследование

По данным следственных органов, приемная семья должна была обеспечить ребенку безопасные условия жизни и полноценный уход. Однако вместо этого, как утверждается в материалах дела, мальчик подвергался регулярному насилию.

Медицинские эксперты, участвовавшие в расследовании, зафиксировали у ребенка множественные тяжелые травмы. Состояние ребенка ухудшалось постепенно. Однако своевременная реакция со стороны взрослых не была обеспечена.

Последние дни и обстоятельства смерти

Следствие рассматривает версию о том, что критическое ухудшение состояния ребенка произошло на фоне продолжающегося насилия. Несмотря на обращения и наблюдение со стороны системы опеки, трагедия не была предотвращена.

Обстоятельства смерти малыша и точная хронология событий сейчас устанавливаются в рамках уголовного расследования.

Реакция и расследование

Случай вызвал общественный резонанс в Великобритании и вновь поднял вопрос о контроле за системой опеки и проверке приемных семей.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить степень ответственности взрослых, находившихся рядом с ребенком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

20:30
ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит
20:23
Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы
20:23
Погружение без шансов: что на самом деле погубило батискаф Titan
20:21
Мерц: переговоры по мирному урегулированию должны вести Россия, Украина и Европа
20:13
Кошелек с сюрпризом: цифровой рубль потеснит привычные деньги
20:09
«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео