ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Влияние технологий на человечество будет зависеть не от самих нейросистем.

Приведет ли развитие ИИ к безработице: аргументы почему

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Джефф Безос: ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей

Развитие искусственного интеллекта может привести не к массовой безработице, как принято считать, а к обратному эффекту — дефициту рабочей силы в ряде отраслей. Об этом заявил основатель Amazon Джефф Безос на технологической конференции VivaTech в Париже.

По его мнению, технологическая трансформация будет не столько «замещать» людей, сколько усиливать спрос на человеческий труд, особенно в новых и быстрорастущих секторах экономики. Но почему так произойдет? Разбираемся в материале 5-tv.ru.

В чем логика прогноза

Безос исходит из того, что технологические революции в истории чаще не сокращали общий объем работы, а меняли ее структуру.

По мере внедрения ИИ:

  • исчезают одни профессии,
  • появляются новые, более сложные,
  • резко растет производительность,
  • расширяются целые отрасли.

В результате экономика может столкнуться не с избытком людей без работы, а наоборот — с нехваткой специалистов, способных работать с новыми технологиями.

Почему может возникнуть «дефицит людей»

Эксперты, разделяющие эту точку зрения, выделяют несколько факторов:

  1. Рост новых отраслей. ИИ создаЕт спрос на специалистов по данным, автоматизации, робототехнике и цифровой инфраструктуре, где уже сейчас ощущается кадровый дефицит.
  2. Ускорение экономики. Автоматизация снижает издержки и ускоряет развитие бизнеса, что приводит к расширению рынков и росту числа рабочих мест в смежных сферах.
  3. Старение населения. Во многих странах, включая развитые экономики, уже наблюдается демографический спад, что усиливает нехватку рабочей силы независимо от технологий.
  4. Переобучение вместо увольнений. Компании чаще переквалифицируют сотрудников, чем полностью заменяют их ИИ, особенно в сферах, где важен человеческий контроль.

Альтернативная точка зрения

Несмотря на оптимистичный прогноз, часть экономистов считает, что переход может быть более болезненным.

В краткосрочной перспективе возможны:

  • вытеснение части профессий,
  • рост неравенства,
  • необходимость массовой переквалификации.

Однако сторонники позиции Безоса подчеркивают: долгосрочный эффект может оказаться противоположным — нехватка кадров станет ключевой проблемой.

Прогноз Джеффа Безоса отражает одну из ключевых дискуссий вокруг ИИ: заменит ли он людей или, наоборот, усилит спрос на них.

Пока эксперты сходятся в одном — влияние технологий будет зависеть не только от самих систем ИИ, но и от того, насколько быстро рынок труда сможет адаптироваться к новым условиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

22:02
Загоревшийся электросамокат полностью спалил кухню в московской квартире
22:00
Минус в чеке: россиянам назвали заметно подешевевший продукт
21:55
Лерчек провели повторную судебно-медицинскую экспертизу
21:39
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
21:26
На тренажерах пилотируемого корабля «Союз МС-29» провели тренировки экипажей
21:21
В Башкирии мать шестерых детей потеряла новорожденного из-за сепсиса

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео