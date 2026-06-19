Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 319 0

В ряде украинских лабораторий проводились исследования возбудителей опасных заболеваний, включая вирусы Эбола и Марбург.

Киев нарушал конвенции КБТО: доказательство список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Документы, которые ранее обнародовала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, рассматриваются российской стороной как очередное подтверждение несоблюдения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Об этом во время брифинга Минобороны РФ, посвященного анализу материалов о деятельности биологических лабораторий на украинской территории, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

По его словам, опубликованные сведения свидетельствуют о нарушении Киевом положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

«Считаем опубликованные (главой нацразведки США Тулси Габбард. — Прим. ред.) документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции (КБТО. — Прим. ред.) и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках», — сказал он в ходе брифинга Минобороны РФ по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины.

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Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии

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