Документы, которые ранее обнародовала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, рассматриваются российской стороной как очередное подтверждение несоблюдения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Об этом во время брифинга Минобороны РФ, посвященного анализу материалов о деятельности биологических лабораторий на украинской территории, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

По его словам, опубликованные сведения свидетельствуют о нарушении Киевом положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

«Считаем опубликованные (главой нацразведки США Тулси Габбард. — Прим. ред.) документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции (КБТО. — Прим. ред.) и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках», — сказал он в ходе брифинга Минобороны РФ по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины.

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