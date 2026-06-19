Сезон тихой охоты открыт: названа грибная столица России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Осенью здесь готовят необычное событие, которое может привлечь гостей со всей страны.

Грибная столица России какой регион станет что там будет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Грибной столицей России в 2026 году станет Республика Коми

Республика Коми получила неофициальный статус грибной столицы России в 2026 году. Такое заявление прозвучало в преддверии крупного семейного фестиваля северных дикоросов «Гриб», который состоится в регионе 6 сентября. Об этом сообщило издание «Комиинформ».

Как рассказала министр туризма Коми Мария Бадмацыренова, результаты последних исследований указывают на то, что именно республика в нынешнем сезоне может стать лидером по разнообразию грибных видов.

«Это не народные домыслы, это научно доказанный факт. Мы считаем, что Коми — грибная столица России. И мы не только приглашаем собирать грибы, мы поможем их приготовить, чтобы увезти домой готовый продукт», — заметила она.

По словам министра, власти региона продолжают развивать туристическое направление и искать новые способы продвижения местных особенностей. Бадмацыренова подчеркнула, что подобные проекты способны повысить интерес путешественников к республике и привлечь дополнительный поток гостей.

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