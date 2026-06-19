QR-код на чемодан: туристам меняют правила въезда во Вьетнам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

Перед поездкой путешественникам придется заранее пройти цифровой этап.

Новые правила въезда во Вьетнам для туристов из России

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

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Российских туристов предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам

С 22 июня туристам, прибывающим во Вьетнам, потребуется заполнять электронную карту прибытия. Об этом россиян предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новое требование распространится на всех пассажиров, которые прилетают в международные аэропорты страны. Оформить анкету можно будет на сайте миграционной службы Вьетнама не раньше чем за 72 часа до пересечения границы.

После заполнения формы путешественник получит QR-код. Его необходимо будет показать сотрудникам пограничного контроля при въезде.

Анкета будет доступна в том числе на русском языке. В нее потребуется внести данные паспорта, сведения о визе, а также указать сроки и место пребывания во Вьетнаме.

Вьетнам рассчитывает расширить сотрудничество с Россией по ряду ключевых направлений. Об этом министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг сообщил корреспонденту «Известий» Максиму Приходе на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Отношения Москвы и Ханоя уже не ограничиваются только диалогом на уровне правительств. По словам главы вьетнамского МИД, они также включают взаимодействие парламентов, общественных структур и контакты между жителями двух государств.

Совместная работа России и Вьетнама ведется в разных областях, однако возможности для ее дальнейшего роста пока далеко не исчерпаны. Это также подчеркнул Ле Хоай Чунг в беседе с журналистом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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