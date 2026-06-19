Правильная подготовка организма: как бодрствовать до поздней ночи

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 8 0

Способность долго оставаться активным во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек.

Как не спать всю ночь и быть бодрым весь день без кофе

Фото: www.globallookpress.com/photothek/Thomas Trutschel via

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: для бодрствования до поздней ночи нужно правильно подготовить организм

Некоторые события — ночные матчи, перелеты, сменная работа или длинные поездки — требуют от человека сохранять бодрость до позднего времени. Эксперты по сну в беседе с Mirror отметили, что это возможно, если правильно подготовить организм и учитывать его биоритмы.

По словам специалистов, способность долго оставаться активным ночью во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек сна.

Как организм реагирует на позднее бодрствование

С точки зрения физиологии, в вечернее и ночное время организм естественным образом начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Он снижает концентрацию внимания, замедляет реакции и вызывает сонливость.

Эксперты отмечают, что задача при необходимости ночного бодрствования — временно «перенастроить» эти процессы, не нарушая их полностью.

Что советуют специалисты

Среди основных рекомендаций, которые приводят эксперты по сну, выделяются несколько ключевых стратегий:

  1. Контролировать кофеин. Умеренное потребление кофеина в первой половине ночного периода может помочь поддерживать концентрацию. Однако его избыток или слишком поздний прием может ухудшить последующий сон.
  2. Использовать яркий свет. Яркое освещение и особенно холодный белый свет помогают подавлять выработку мелатонина и «обманывать» внутренние часы организма.
  3. Делать короткие движения. Легкая физическая активность — например, прогулка или разминка — помогает снизить сонливость и поддерживать кровообращение.
  4. Легкая еда вместо тяжелой. Тяжелая пища усиливает чувство усталости, тогда как легкие перекусы помогают поддерживать энергию без перегрузки организма.

Почему важно учитывать время сна после бодрствования

Специалисты подчеркивают: даже если удается успешно не спать ночью, восстановление сна после этого периода крайне важно.

Недосып может влиять на:

  • концентрацию внимания,
  • скорость реакции,
  • эмоциональное состояние,
  • иммунную систему.

Поэтому эксперты рекомендуют заранее планировать время отдыха после таких ночей, чтобы организм мог восстановиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

14:18
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
14:00
Спас друга и пропал: в Ингушетии ищут школьника, которого унесло сильным течением реки
13:47
Песков: Россия открыта к контактам с Европой без ультиматумов
13:39
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых
13:36
В Харькове изучали передающиеся людям заболевания с пандемическим потенциалом
13:32
Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Собака странно себя ведет? Ветеринар назвал шесть признаков деменции у питомца
Тайна взгляда: ученые связали «косящий» глаз Венеры Боттичелли с опухолью мозга
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео