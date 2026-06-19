Правильная подготовка организма: как бодрствовать до поздней ночи

Способность долго оставаться активным во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек.
Фото: www.globallookpress.com/photothek/Thomas Trutschel via
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Mirror: для бодрствования до поздней ночи нужно правильно подготовить организм
Некоторые события — ночные матчи, перелеты, сменная работа или длинные поездки — требуют от человека сохранять бодрость до позднего времени. Эксперты по сну в беседе с Mirror отметили, что это возможно, если правильно подготовить организм и учитывать его биоритмы.
По словам специалистов, способность долго оставаться активным ночью во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек сна.
Как организм реагирует на позднее бодрствование
С точки зрения физиологии, в вечернее и ночное время организм естественным образом начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Он снижает концентрацию внимания, замедляет реакции и вызывает сонливость.
Эксперты отмечают, что задача при необходимости ночного бодрствования — временно «перенастроить» эти процессы, не нарушая их полностью.
Что советуют специалисты
Среди основных рекомендаций, которые приводят эксперты по сну, выделяются несколько ключевых стратегий:
- Контролировать кофеин. Умеренное потребление кофеина в первой половине ночного периода может помочь поддерживать концентрацию. Однако его избыток или слишком поздний прием может ухудшить последующий сон.
- Использовать яркий свет. Яркое освещение и особенно холодный белый свет помогают подавлять выработку мелатонина и «обманывать» внутренние часы организма.
- Делать короткие движения. Легкая физическая активность — например, прогулка или разминка — помогает снизить сонливость и поддерживать кровообращение.
- Легкая еда вместо тяжелой. Тяжелая пища усиливает чувство усталости, тогда как легкие перекусы помогают поддерживать энергию без перегрузки организма.
Почему важно учитывать время сна после бодрствования
Специалисты подчеркивают: даже если удается успешно не спать ночью, восстановление сна после этого периода крайне важно.
Недосып может влиять на:
- концентрацию внимания,
- скорость реакции,
- эмоциональное состояние,
- иммунную систему.
Поэтому эксперты рекомендуют заранее планировать время отдыха после таких ночей, чтобы организм мог восстановиться.
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