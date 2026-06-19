Минус номер и 100 рублей в день: мошенники пугают россиян новой схемой

Мошенники обзванивают россиян и выдают себя за сотрудников операторов связи

Мошенники начали обзванивать россиян и выдавать себя за сотрудников операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта».

По новой схеме злоумышленники убеждают абонентов, что для сохранения телефонного номера якобы нужно оплатить обязательную пошлину. В противном случае человеку грозят аннулированием номера или переводом на невыгодный тариф.

«Абонентам поступают звонки от „операторов сотовой связи“ с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер. Если не подтвердить свой регион проживания через Госуслуги прямо сейчас, номер якобы будет аннулирован или переведен на архивный тариф с удержанием 100 рублей в сутки», — говорится в Telegram-канале платформы.

Настоящие операторы связи не требуют у клиентов коды от Госуслуг и не просят сообщать комбинации для сброса пароля. Об этом напомнили специалисты.

При подозрительном звонке разговор лучше сразу завершить. Проверять такие сведения пользователям советуют только через официальное приложение оператора или службу поддержки.

Госдума 9 июня приняла закон о запуске на Госуслугах сервиса «красной кнопки». Новый механизм позволит быстро приостанавливать дистанционные финансовые операции, если у пользователя возникнет подозрение на преступные действия.

Также законом предусмотрены специальные сим-карты для детей. Родители смогут сообщать оператору, что номером пользуется несовершеннолетний, после чего компания должна будет ограничить доступ к небезопасному контенту.

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