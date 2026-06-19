Таинственная находка в центре Санкт-Петербурга: из реки Мойки достали голову

В реке Мойке в Санкт-Петербурге нашли голову

Голову неизвестного существа извлекли из реки Мойки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Первоначально специалисты не могли определить происхождение находки и рассматривали версии о том, что останки могли принадлежать как человеку, так и животному.

После обнаружения фрагмент направили на исследование. По предварительным данным, экспертам предстояло установить его точное происхождение.

Позднее выяснилось, что найденная в Мойке голова принадлежала кошке. Несмотря на это, находку все равно передали на экспертизу для проведения необходимых исследований и документального подтверждения выводов специалистов.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пять мусорных мешков с расчлененным телом мужчины обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области. Эту пугающую находку нашли в канаве с водой на участке между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово. Подозрительные мешки заметили велосипедисты, которые ехали после отдыха на карьере.

Очевидцы решили проверить содержимое с помощью палки с гвоздями. Повредив один из пакетов, они увидели человеческую руку и сообщили о случившемся правоохранителям.

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