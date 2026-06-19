Умер иллюстратор сказок об «Алисе в Стране чудес» Юрий Ващенко

Умер художник Юрий Ващенко. Деятель искусства боролся с продолжительной болезнью. Она и стала причиной смерти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сердце художника остановилось всего через пару дней после того, как он отпраздновал 85-летний юбилей.

Родился Ващенко 16 июня 1941 года. В 1963 году окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института. С 1974-го был членом Союза художников СССР.

Он занимался живописью и станковой графикой. Работы Ващенко принимали участие как в российских, так и зарубежных выставках. Он был отмечен множеством премий и наград, в том числе и международных.

Творения художника хранятся во многих российских музеях, в том числе и в Третьяковской галерее. Некоторые из его работ находятся в российских и зарубежных коллекциях.

Также Юрий Ващенко занимался иллюстрированием книг. Он работал со многими отечественными издательствами. Один из самых известных трудов художника — иллюстрации произведений писателя Льюиса Кэрролла, в том числе и к знаменитым сказкам об «Алисе в Стране чудес».

Иллюстрации Ващенко были высоко оценены и английскими поклонниками творчества Кэрролла.

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