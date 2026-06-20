Психолог назвал способы борьбы с зависимостью ребенка от телефона

Психолог Зудин: детям важно заранее ограничивать время использования телефона

Конфликты из-за телефонов — одна из самых частых проблем в семьях с детьми школьного возраста. Почему ребенок не может оторваться от экрана, когда гаджет становится зависимостью? На эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответил психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин.

Почему дети не выпускают телефон из рук

По словам специалиста, современные смартфоны и приложения изначально создаются таким образом, чтобы удерживать внимание человека как можно дольше.

«Телефон спроектирован так, чтобы в нем залипали — над этим работают сотни инженеров», — отметил Зудин.

Эксперт объяснил, что бесконечные ленты новостей, система лайков и автоматический запуск нового контента затягивают даже взрослых людей. Детям же справляться с этим еще сложнее, поскольку отделы мозга, отвечающие за самоконтроль, продолжают формироваться до 20-25 лет.

Когда стоит бить тревогу

Психолог выделил несколько признаков, которые могут указывать на развитие зависимости от гаджетов. В их числе — невозможность заниматься другими делами без телефона, сильные эмоциональные реакции при попытке ограничить доступ к устройству, обман относительно времени, проведенного в сети, а также ухудшение сна и успеваемости.

Если родители замечают сразу несколько подобных признаков, специалист порекомендовал обратиться за консультацией к детскому психологу.

В каком возрасте нужен первый телефон

По мнению Зудина, универсального возраста для знакомства с гаджетами не существует. Намного важнее готовность самого ребенка соблюдать правила и контролировать себя.

До трех лет эксперт посоветовал полностью отказаться от использования смартфонов. В возрасте от трех до шести лет экранное время не должно превышать час в день и проходить под контролем взрослых.

Для младших школьников лучше использовать устройства с ограниченным доступом к интернету и функциями родительского контроля. Подросткам можно постепенно предоставлять больше свободы, но при этом сохранять понятные договоренности внутри семьи.

Что делать, если все одноклассники со смартфонами

Как отметил психолог, для ребенка подобный аргумент действительно имеет большое значение.

«Это настоящая боль, а не каприз», — подчеркнул эксперт.

При этом он назвал разумным компромиссный подход. Например, ребенку можно дать телефон для общения с одноклассниками и использования мессенджеров, но ограничить доступ к бесконечным видеолентам и соцсетям.

Почему запрет на телефон не работает

По словам специалиста, гораздо эффективнее запретов оказываются семейные договоренности. Родителям стоит заранее определить правила использования гаджетов, организовать зоны без телефонов для всех членов семьи и предлагать альтернативные занятия вместо простого ограничения доступа.

«Задача родителя — не отобрать навсегда, а научить пользоваться», — отметил Зудин.

Также он призвал взрослых обращать внимание на собственные цифровые привычки, поскольку дети во многом копируют поведение родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители портят отношения со взрослыми детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.