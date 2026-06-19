Пожар из-за аккумулятора электровелосипеда вспыхнул в московской квартире

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Спасатели уже локализовали пламя.

Почему опасно держать электровелосипеды в квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аккумулятор электровелосипеда спровоцировал пожар в московской квартире. Предварительными данными поделился источник 5-tv.ru.

Огонь вспыхнул на пятом этаже дома на Дмитровском шоссе в тот момент, когда устройство поставили на зарядку.

Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пламя. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае арестовали многодетного отца, который попытался поджечь свой дом с четырьмя детьми внутри. Конфликт с женой после застолья привел к тому, что мужчина вернулся домой, облил стены легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их, зная, что дети находятся внутри.

Пожар вовремя заметил сосед и успел спасти детей из огня. Им оперативно оказали медицинскую помощь, никакой опасности для их жизни нет, а дом полностью сгорел. Обвиняемый — ранее судимый безработный житель Красноярского края. Сейчас он находится под арестом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

20:30
ИИ может привести не к безработице, а к дефициту людей: почему так происходит
20:23
Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку на севере Москвы
20:23
Погружение без шансов: что на самом деле погубило батискаф Titan
20:21
Мерц: переговоры по мирному урегулированию должны вести Россия, Украина и Европа
20:13
Кошелек с сюрпризом: цифровой рубль потеснит привычные деньги
20:09
«Подлости нацистов нет предела»: ребенок ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео