Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Как заявил Кароль Навроцкий, действия Украины бьют по доверию между странами, которое строилось годами.

Почему Зеленского лишили ордена Белого Орла

Фото: Reuters/Alina Smutko

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Президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера.

Причиной для этого послужило решение Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ имя «героев УПА*» (Украинской повстанческой армии. — Прим. ред.). Этот шаг спровоцировал волну массового возмущения в Польше.

«Для подавляющего большинства польского общества УПА остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против граждан Речи Посполитой во время Второй мировой войны», — говорится в заявлении.

В Варшаве напомнили, что жертвами украинских националистов на Волыни и в Восточной Галиции стали не менее 100 тысяч польских граждан, включая женщин и детей.

«Тот факт, что украинские солдаты теперь будут служить под знаменем УПА, для нас неприемлем. Это решение украинских властей не только возмутительно, оно бьет по доверию, которое строилось годами, и разрушает фундамент примирения», — подчеркнул президент.

Как рассказал на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, Зеленский пытался сгладить дипломатический скандал, заявляя, что не преследовал цели спровоцировать конфликт между странами. 

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