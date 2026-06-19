Лерчек провели повторную судебно-медицинскую экспертизу

Повторное медицинское обследование подтвердило тяжелый диагноз блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам адвоката семьи Чекалиных, 17 июня были получены результаты новой экспертизы, которые подтвердили ранее установленное заболевание. Он также отметил, что сторона защиты спокойно восприняла решение надзорного ведомства провести дополнительную проверку.

Ранее прокуратура добилась назначения повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Поводом стали публикации в социальных сетях, вызвавшие широкий общественный резонанс. Пользователи усомнились в тяжести состояния Чекалиной, поскольку на фото и видео она демонстрировала активный образ жизни, несмотря на диагностированную четвертую стадию рака желудка.

Особое внимание вызвали ролики с тренировками и танцами. Многие сочли такое поведение несовместимым с прохождением курсов химиотерапии. Кроме того, в марте блогеру провели операцию на позвоночнике после того, как заболевание дало метастазы и привело к разрушению двух позвонков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело Валерии Чекалиной о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ было передано другому судье.

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