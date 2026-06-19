Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 38 0

Дирижера доставили на скорой в больницу.

Спиваков госпитализирован — подробности последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил митрополит Иларион.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни!» — написал священнослужитель.

Владимир Спиваков — выдающийся скрипач и дирижер, известный далеко за пределами России. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 

Спиваков активно развивает музыкальное искусство, организуя фестивали и конкурсы, которые открывают новые горизонты для талантливых исполнителей. С 1989 по 2022 год он возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), который стал известной площадкой для представления классической музыки. Не менее важной инициативой Спивакова стало создание в 1994 году Международного благотворительного фонда, который направлен на профессиональную поддержку юных дарований в сфере искусства и способствует созданию оптимальных условий для их развития и творческого роста.

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