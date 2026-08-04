«Искренняя благодарность»: король Британии Карл III обратился к нации и ушел на отдых

Hello: король Британии Карл III обратился к нации и ушел на традиционный отдых

Король Карл III и королева Камилла опубликовали совместное официальное обращение к нации и участникам «Игр Содружества» в Глазго перед своим традиционным летним отдыхом. Об этом сообщил Hello.

Монарх выразил глубокую признательность организаторам и спортсменам за успешное проведение XXIII Игр, отметив, что мероприятие стало символом единства наций. В своем послании король подчеркнул важность экологической составляющей соревнований.

Карл III также не упустил возможности продемонстрировать свое чувство юмора. Он сравнил масштаб проделанной организаторами работы с легендарной синей телефонной будкой из сериала «Доктор Кто», которая внутри оказывается гораздо больше, чем кажется снаружи.

«Моя жена и я хотели бы выразить самую искреннюю благодарность всем тем, кто внес свой вклад в то, чтобы XXIII Игры Содружества стали таким замечательным успехом», — говорится в заявлении короля.

Король отдельно отметил атлетическое мастерство участников и культурное разнообразие, которое сопровождало десять дней соревнований. По мнению монарха, этот турнир послужил мощным напоминанием о том, как спорт способен сближать целые поколения и разные народы.

После завершения официальных протокольных мероприятий в Глазго королевская пара отправилась в поместье Балморал, чтобы провести время в более уединенной обстановке. Карл III уже успел посетить Игры горцев в Мей, где предстал перед публикой в шотландском килте.

Монарх с интересом наблюдал за классическими состязаниями, включая метание бревна и перетягивание каната между командами местных пожарных. В ходе мероприятия король не отказался от предложения пригубить порцию традиционного шотландского виски,.

Подобный отдых в Шотландии было доброй традицией и для его матери, покойной королевы Елизаветы II, которая всегда предпочитала прохладный северный воздух летней жаре Лондона.

На время отпуска большинство членов королевской семьи также разъезжаются по своим загородным резиденциям.

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