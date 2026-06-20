Обломки беспилотника обнаружили местные жители на пляже в Турции

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 19 0

Происхождение дрона неизвестно.

На пляже в Турции местные жители обнаружили беспилотник

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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На черноморском побережье Турции (провинция Бартын. — Прим. ред.) обнаружили выброшенный на берег беспилотник. Об этом сообщило турецкое издание Sozcu.

О находке местные жители сообщили в экстренные службы. На место происшествия были направлены группы специалистов, включая экспертов-взрывотехников для проверки аппарата.

После осмотра беспилотник изъяли. По имеющимся данным, его происхождение неизвестно.

Дрон отправили в Анкару, где специалисты проведут более детальный анализ.

Ранее, писал 5-tv.ru, другой беспилотник упал в районе Самсун в Турции. Очевидцы сообщили, что их разбудил сильный взрыв. Позже выяснилось, что дрон был украинским.

Сообщается, что боевики ВСУ собирались нанести удар по российскому региону, однако аппарат сбился из-за технической неисправности. Прибывшие к месту падения БПЛА сотрудники службы безопасности собрали его фрагменты. Его вес составляет около 25 килограммов.

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