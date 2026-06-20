В РФ появится «Черная книга» растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству

Эколог Закондырин: в РФ появится «Черная книга» угрожающих хозяйствам растений

В 2026 году российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений, которые представляют угрозу лесов и выращиваемых культур. Об этом в интервью журналистам РИА Новости сообщил директор единого научного центра Минприроды России, Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология») Александр Закондырин.

«Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук (РАН) проводим работу по формированию этой „Черной книги“. Это более полутысячи видов (растений — Прим. ред.), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства», — отметил собеседник агентства.

Закондырин добавил, что в этом году также будет завершена «Черная книга» инвазивных видов. Кроме того, в 2021 и 2024 годах уже вышли обновленные издания Красных книг по животным и растениям.

В РФ уже есть готовая «Черная книга флоры Средней России» со списком наиболее агрессивных чужеродных растений, которые в перспективе могут вытеснить местные виды. На сайте издания сообщается, что в 57 государствах таковыми названы более 300 растений, в средней полосе России — 52 вида. Перечень регулярно пополняется новыми пунктами.

В подобных изданиях, например, фигурируют клен ясенелистный (американский), амброзия полыннолистная, топинамбур (земляная груша), золотарник гигантский, циклахена и борщевик Сосновского. Последний был завезен с Кавказа как силосная культура, опасным сорняком его признали в 2015 году. Борщевик можно встретить в центральных регионах России, на Северо-Западе и даже в Арктике.

Цель «Черных книг» — привлечение внимания к рискам, связанным с влиянием чужеродных видов. Авторы также рассчитывают на создание научной основы для борьбы с ними. На этом фундаменте будут разрабатываться меры по уничтожению опасных растений и соответствующая законодательная база.

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