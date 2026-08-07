Число погибших в результате стрельбы в школе Таиланда увеличилось до шести

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

По данным местной полиции, подросток также застрелил своих бабушку и дедушку.

Что известно об ученике который устроил стрельбу в Таиланде

Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

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Число погибших в результате стрельбы в таиландской школе увеличилось до шести. Об этом сообщило агентство Reuters.

По уточненной информации местной полиции, ранения получили как минимум 23 человека. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь.

Ученик открыл огонь в школе под Бангкоком примерно в 6:30 по московскому времени. По словам одного из пострадавших, когда начались выстрелы многие не сразу поняли, что происходит нечто страшное. Большинство решило, что кто-то взрывает петарды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападавшему, как рассказали правоохранители, 14 лет. Перед тем как прийти в учебное заведение и устроить стрельбу, он, предварительно, расправился со своей бабушкой и дедушкой. Оружие подросток взял дома. Полиция выяснила, что пистолет принадлежал его деду. Расследование продолжается. О том, что могло спровоцировать стрелка на агрессию, пока неизвестно.

После того, как подросток произвел 26 выстрелов, убив двух педагогов и ранив десятки людей, он покончил с собой. По данным полиции, у него было еще 34 патрона.

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