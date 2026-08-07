Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян весьма обстоятельно обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

Лидеры стран также отметили необходимость скорейшей нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Однако добиться этого нужно с учетом интересов всех стран региона.

Была затронута и тему украинского кризиса. Путин проинформировал своего коллегу из ОАЭ о положении дел, связанных со спецоперацией. Российский лидер акцентировался внимание на то, что киевский режим активно занимается террористической деятельностью против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Также Президент РФ поблагодарил Аль Нахайяна за помощь в организации обменов военнопленных и других удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

В Кремле подчеркнули, что разговор носил дружеский характер, был конструктивным и подтвердил обоюдную заинтересованность в развитии российско-эмиратского сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

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