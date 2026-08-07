Сдавила руками шею: девушка призналась в убийстве трехмесячного сына

В Красноярском крае 18-летняя девушка призналась в убийстве трехмесячного сына

Восемнадцатилетняя девушка призналась в убийстве трехмесячного сына в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону в своем канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что задержанная проживала вместе с грудным ребенком и со своими родителями в одной квартире в городе Ужура. В среду, 5 августа, когда ее отец и мать ушли на работу, девушка осталась одна с сыном. Когда младенец начал плакать, подозреваемая, пытаясь его успокоить, сдавила руками шею ребенка. В результате тот скончался.

На допросе обвиняемая созналась в содеянном. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. В ближайшее время ее отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать девочки из Ачинска созналась в убийстве дочери. Малышку без признаков жизни обнаружили на железных путях. До этого отец убитой заявил о пропаже ребенка и жены. После того как женщина задушила малышку, она скрылась в другом городе, где ее опознали местные жители и сообщили о ее местонахождении полиции.

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