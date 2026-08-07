В Верховный суд РФ поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 593 0

Иск подал депутат Алексей Журавлев.

Партию Яблоко сняли с выборов в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Верховный Суд России поступило административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого политической партией «Яблоко». Об этом стало известно 5-tv.ru.

«В Верховный Суд России поступило административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого политической партией «Яблоко», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее ТАСС писал, что иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную думу подал депутат Алексей Журавлев. Об этом он сообщил журналистам сам, находясь у здания суда сразу после подачи соответствующего документа.

Выборы в Государственную думу России X созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Указ о назначении даты выборов был подписан президентом РФ 16 июня.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко». Он призвал не допустить, чтобы партия «использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях».

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