Бутерброд с ветчиной: реальная польза или скрытая угроза

Daily Mail: сэндвич с ветчиной полезен и является отличным источником энергии

Обычный сэндвич с ветчиной может считаться полезным продуктом, несмотря на массовый отказ потребителей от переработанного мяса. Об этом рассказала диетолог Анджела Дауден в интервью Daily Mail.

Вопреки предупреждениям Всемирной организации здравоохранения о канцерогенности красного мяса, не все изделия из свинины одинаково опасны.

Главное различие кроется в способе термической обработки и содержании специфических добавок. В то время как жареный бекон повышает риск развития онкологических заболеваний на 20%, вареная или приготовленная на пару ветчина сохраняет питательные свойства при минимальном вреде для организма.

Специалист подчеркивает, что ветчина является низкокалорийным источником белка: две порционные пластинки содержат около восьми граммов протеина при энергетической ценности менее 50 калорий.

Это значительно эффективнее, чем употребление сыра чеддер или яиц. Кроме того, мясо богато витаминами группы B, включая B12 и тиамин, которые необходимы для метаболизма.

Дауден отмечает, что опасения по поводу нитритов, используемых для сохранения розового цвета мяса, часто преувеличены в контексте ветчины. Канцерогенные нитрозамины образуются преимущественно при экстремально высоких температурах, например, при обжаривании бекона до хруста. Ветчина же готовится при щадящих 70-80 градусах, что минимизирует химические риски.

Дополнительную защиту организму дает современная технология производства, включающая добавление аскорбата (витамина C) в рассол.

Это вещество блокирует реакцию нитритов с аминами в желудке. Диетолог рекомендует сочетать бутерброд с цельнозерновым хлебом, овощами или стаканом апельсинового сока для нейтрализации остаточных рисков.

Хотя в продукте содержится соль (около 10% от суточной нормы), ее количество вдвое меньше, чем в беконе. В качестве альтернативы для самых осторожных Анджела Дауден советует выбирать сорта вроде прошутто или серрано, которые традиционно изготавливаются без использования искусственных консервантов. Разнообразный рацион, включающий ветчину пару раз в неделю, остается здоровым выбором для большинства людей.

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