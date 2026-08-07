Удобство или ловушка? Какие есть плюсы и минусы удаленной работы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 57 0

После самоизоляции в период пандемии коронавируса многие компании стали лояльнее относиться к дистанционному режиму.

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Дистанционный режим работы дает сотрудникам возможность проводить время с семьей

Дистанционный режим работы дает сотрудникам больше возможностей проводить время с семьей, однако не заменяет живого общения в коллективе. Такое мнение высказала глава Комитета по развитию предпринимательства Сенаторского клуба СФ РФ Анастасия Чикова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

Она отметила, что переход многих компаний на удаленный формат после пандемии коронавируса показал его эффективность.

«Как показала практика, кроме как нехватки общения личностного больше ничего не ущемлено», — рассказала эксперт.

По ее словам, работа из дома имеет свои преимущества, поскольку позволяет сотрудникам лучше сочетать профессиональные обязанности и личную жизнь.

«Удаленный формат позволяет больше времени проводить с семьей, быть дома, и здесь тоже есть некие преимущества в этом формате», — отметила Чикова.

При этом глава комитета подчеркнула, что за несколько лет компании смогли адаптироваться к новым условиям и создать инструменты для контроля рабочих процессов.

«Мы выработали собственные системы CRM, которые позволяют отслеживать сотрудников», — пояснила она.

Несмотря на преимущества дистанционного формата, Чикова призналась, что при выборе между удаленной работой и офисом предпочитает командное взаимодействие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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