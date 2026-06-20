Во Франции нашли нотную тетрадь Моцарта времен его репетиторства

Национальная фольклорная библиотека Франции (BnF) обнаружила и идентифицировала ранее неизвестную рукопись австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, написанную во время его пребывания в Париже в 1778 году. Об этом сообщил музыкальный отдел библиотеки.

Тетрадь из 44 страниц 22-летнего композитора содержит типы упражнений, которые Моцарт давал Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гинес, талантливой арфистке и дочери герцога Гинеса.

О проводимых уроках он тщательно описывал в письме своему отцу, в котором он также сетовал на недостаток музыкальных идей у своей ученицы.

Рукопись имеет те же штампы, что и французская копия концерта для флейты и арфы, современная произведению, долгое время остававшаяся незамеченной и представленная специалистам в 2020 году.

Эксперты называют эту нотную тетрадь одной из самых значительных находок за последние десятилетия, поскольку она представляет собой ценный источник для понимания того, как Моцарт задумывал и преподавал композицию.

Стоит отметить, что музыкальный отдел Национальной фольклорной библиотеки хранит самую важную коллекцию собственноручных музыкальных рукописей композитора после тех, что находятся в Зальцбурге, на родине музыканта-виртуоза.

«Идентификация этого автографа подтверждает универсальность наших коллекций и открывает перспективы для новых и плодотворных международных научных и художественных коллабораций, особенно с Австрией», — заявил президент BnF Жиль Пеку.

Произведения будут сыграны для публики 21 июня.

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