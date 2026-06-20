Роспотребнадзор назвал безопасные зоны для купания в Москве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Их количество будет расширено после проведения дополнительных исследований.

Где можно купаться в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Роспотребнадзор: в Москве есть семь безопасных для купания мест

Количество официально разрешенных для купания мест в Москве сократилось до семи. Обновленные данные представило столичное управление Роспотребнадзора.

Если в начале сезона для купающихся были доступны девять зон отдыха, то по итогам последних исследований в перечне остались озеро Белое, Путяевский пруд № 1, Школьное озеро, зоны отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», Пионерский пруд, а также «Тропарево».

В ведомстве сообщили, что на территориях Большого городского пруда и пляжа «Динамо» временно запрещено заходить в воду из-за ухудшения качества проб. Эти площадки продолжают работать как зоны отдыха, однако купание там пока недоступно. Ограничения снимут после того, как результаты лабораторных исследований снова будут соответствовать санитарным требованиям.

Специалисты Роспотребнадзора контролируют состояние водоемов на протяжении всего летнего сезона. При обнаружении нарушений владельцам территорий выдают предписания о проведении необходимых работ — от замены песка до очистки акватории и санитарной обработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что купаться в море, озере или реке во время грозы опасно для жизни. Любители поплавать при ухудшении погоды должны быстро покинуть водное пространство. Главная угроза при купании в грозу — поражение током от удара молнии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Роспотребнадзор назвал безопасные зоны для купания в Москве

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