Безостановочные бои: Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ

Шихабидов доложил Путину о безостановочных боевых действиях по освобождению ДНР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере МАКС.

Верховный главнокомандующий заслушал доклад о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения на добропольском тактическом направлении в зоне ответственности дивизии. Шихабидов сообщил главе государства, что потери Вооруженных сил Украины на добропольском направлении превысили шесть тысяч человек. Кроме того, командир дивизии доложил, что боевые действия по полному освобождению территории Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно.

После доклада президент поблагодарил личный состав соединения за выполнение боевых задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет РСЗО «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполнил боевую задачу на добропольском направлении. Артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации украинских боевиков и пункту управления беспилотниками ВСУ. Координаты целей были получены с помощью разведывательных дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.