Безостановочные бои: Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 130 0

Потери ВСУ на добропольском направлении превысили шесть тысяч человек.

Путин поговорил с командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шихабидов доложил Путину о безостановочных боевых действиях по освобождению ДНР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере МАКС.

Верховный главнокомандующий заслушал доклад о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения на добропольском тактическом направлении в зоне ответственности дивизии. Шихабидов сообщил главе государства, что потери Вооруженных сил Украины на добропольском направлении превысили шесть тысяч человек. Кроме того, командир дивизии доложил, что боевые действия по полному освобождению территории Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно.

После доклада президент поблагодарил личный состав соединения за выполнение боевых задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет РСЗО «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполнил боевую задачу на добропольском направлении. Артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации украинских боевиков и пункту управления беспилотниками ВСУ. Координаты целей были получены с помощью разведывательных дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.41
0.48 94.06
0.87
Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Последние новости

18:12
Всего 9 вещей — и 27 образов: как собрать чемодан в отпуск по методу «судоку»
17:55
Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас
17:43
«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
17:42
Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город
17:31
Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти
17:18
Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил
«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео