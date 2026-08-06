Силы ПВО уничтожили 281 украинский беспилотник за день над Россией

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 114 0

Воздушные цели были ликвидированы в небе над несколькими регионами страны.

Силы ПВО уничтожили 281 украинский беспилотник за день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской и Тверской областей, столичного региона, Краснодарского края, Крыма, Республики Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Накануне ПВО ликвидировала 200 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинских вооруженных формирований на больницу в Донецке. Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию медицинского учреждения. В результате атаки погибла одна женщина, еще два человека получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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