Путин объявил благодарность рэперу ST

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 196 0

Президент отметил вклад исполнителя в развитие отечественной культуры и искусства.

Путин объявил благодарность рэперу Александру Степанову

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Путин объявил благодарность рэперу Александру Степанову

Российский рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный как ST, удостоен благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации <…> Степанову Александру Андреевичу — артисту, город Москва», — говорится в тексте.

Президент отметил вклад исполнителя в развитие отечественной культуры и искусства. Благодарность объявлена за многолетнюю плодотворную деятельность на благо России.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, рэпер ST принял решение отправиться в зону боевых действий в случае получения повестки. Александр Степанов объяснил, что это продиктовано его воспитанием: отец и дед были военнослужащими, поэтому военный долг всегда воспринимался им как важная часть жизни.

Музыкант также заявил, что многие исполнители часто переоценивают свою роль и влияние на музыку и культуру в целом. И рассказал, почему считает важным поддерживать молодых артистов и выполнять обещания о совместных работах.

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