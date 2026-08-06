«Сдаваться нельзя»: боец рассказал, как пережил удар молнии и встречу с медведем

Боец СВО выжил после удара молнии и нападения медведя в Республике Алтай

Участник специальной военной операции, который во время отпуска в Республике Алтай едва не погиб от удара молнии, рассказал, как ему удалось спастись. Подробностями морпех поделился в беседе с 5-tv.ru.

По словам мужчины, он заметил медведя, который преследовал коров и яков у реки, и решил прогнать хищника. Он направился к месту на лошади. Когда боец подъехал к дереву, чтобы привязать животное, в ствол ударила молния и расколола его на три части.

Основной разряд, предположительно, пришелся на лошадь, которая погибла на месте. Сам боец оказался придавлен погибшим животным и деревом. После удара тело мужчины частично парализовало, двигалась только левая рука.

«Я глаза открываю — у меня правая нога горит. <…> Все, что у меня в теле работало, — это левая рука. С помощью левой руки я вытащил свою ногу», — рассказал военнослужащий.

Мужчине удалось выбраться и отползти на безопасное расстояние. Почувствовав перебои в работе сердца, он начал самостоятельно массировать грудную клетку. По его словам, именно ощущение боли от ожога помогло понять, что он остался жив.

«Я понял, что выживу в тот момент, когда понимал, что у меня нога горит. Я это чувствовал. И понимал, что у меня еще чувства есть», — поделился морпех.

Боец также отметил, что в критической ситуации ему помогли навыки, которым его обучали ранее.

«Самое главное — нельзя в панику впасть, сдаваться нельзя. Что бы то ни было, надо двигаться», — подчеркнул он.

Сейчас военнослужащий находится под наблюдением врачей и проходит лечение после полученных травм.

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