Новобранцы Президентского полка приняли присягу на Соборной площади Кремля

На Соборной площади Московского Кремля состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге новобранцев Президентского полка. Кадры с торжественного мероприятия публикует 5-tv.ru.

Слова военной присяги произнесли призывники, прибывшие на службу из десятков регионов России. С напутственными словами к военнослужащим обратились офицеры, которые напомнили им о воинском долге и ответственности при исполнении службы.

Президентский полк является уникальной воинской частью. Военнослужащие обеспечивают охрану объектов Московского Кремля — официальной резиденции президента Российской Федерации, а также других важных государственных объектов.

Кроме того, полк участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выставляет почетные караулы и несет службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 тысяч курсантов прошли обучение в центре «Воин». Центр был создан по поручению президента России и сегодня работает во всех федеральных округах. В текущем году планируется открыть еще три его филиала. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что выпускники центра не обязательно будут выбирать военную карьеру, однако главной задачей программы остается воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

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