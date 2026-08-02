Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 70 0

Градоначальник также рассказал, как жители столицы назвали новые поезда, курсирующие по МЦД.

Сергей Собянин поздравил железнодорожников с праздником

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что их труд имеет огромное значение не только для столицы, но и для всей России. Соответствующее сообщение градоначальник разместил у себя в личном блоге.

«В это воскресенье, 2 августа, мы празднуем День железнодорожника», — написал Сергей Собянин.

Мэр российской столицы также рассказал, что к празднику портал «Активный гражданин» подвел итоги народного голосования, суть которого заключалась в выборе имени для поездов серии ЭП2Д и ЭП2ДМ, курсирующих по МЦД и в Ярославском направлении. В опросе приняли участие больше 136 тысяч москвичей. Большинство из них решили назвать современные составы «Королек» (в честь мелкой певчей птицы. — Прим.ред).

Собянин добавил, что в настоящее время на маршрутах Центрального транспортного узла можно встретить свыше 215 «Корольков».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве на линию вышел 3000-й электробус российского производства. Он будет курсировать по маршруту № 119 от Киевского вокзала до станции метро «Нагорная».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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