Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет

У школьников и студентов колледжей есть возможность бесплатно посещать разные городские выставки.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Пять культурных учреждений Москвы вошли в топ популярных мест у участников проекта «Музеи — детям». Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что больше всего дети вместе с родителями посещали выставки в Дарвиновском музее, Музее космонавтики, в музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово», в «Царицыно» и в музее имени Тимирязева.
Всего, как напомнил Сергей Собянин, в рамках проекта работает 125 площадок. В этом году к программе прибавилось новое пространство — Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко. Побывав там, школьники и студенты колледжей могут лучше узнать о творчестве народного художника России и познакомиться с известными работами мастера.
Мэр также напомнил, что проект «Музеи — детям» стартовал в Москве девять лет назад. Благодаря ему у ребят есть возможность совершенно бесплатно посещать самые разные экспозиции в столичных культурных учреждениях. С начала 2026-го этой льготой воспользовались свыше 435 тысяч раз.
Ранее Сергей Собянин рассказал о новом детском саде, который построят на востоке Москвы. Он сможет принять 250 малышей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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