Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет

Пять культурных учреждений Москвы вошли в топ популярных мест у участников проекта «Музеи — детям». Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что больше всего дети вместе с родителями посещали выставки в Дарвиновском музее, Музее космонавтики, в музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово», в «Царицыно» и в музее имени Тимирязева.

Всего, как напомнил Сергей Собянин, в рамках проекта работает 125 площадок. В этом году к программе прибавилось новое пространство — Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко. Побывав там, школьники и студенты колледжей могут лучше узнать о творчестве народного художника России и познакомиться с известными работами мастера.

Мэр также напомнил, что проект «Музеи — детям» стартовал в Москве девять лет назад. Благодаря ему у ребят есть возможность совершенно бесплатно посещать самые разные экспозиции в столичных культурных учреждениях. С начала 2026-го этой льготой воспользовались свыше 435 тысяч раз.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новом детском саде, который построят на востоке Москвы. Он сможет принять 250 малышей.

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