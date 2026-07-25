Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

У школьников и студентов колледжей есть возможность бесплатно посещать разные городские выставки.

Сергей Собянин рассказал о проекте Музеи —детям в Москве

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Пять культурных учреждений Москвы вошли в топ популярных мест у участников проекта «Музеи — детям». Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что больше всего дети вместе с родителями посещали выставки в Дарвиновском музее, Музее космонавтики, в музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово», в «Царицыно» и в музее имени Тимирязева.

Всего, как напомнил Сергей Собянин, в рамках проекта работает 125 площадок. В этом году к программе прибавилось новое пространство — Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко. Побывав там, школьники и студенты колледжей могут лучше узнать о творчестве народного художника России и познакомиться с известными работами мастера.

Мэр также напомнил, что проект «Музеи — детям» стартовал в Москве девять лет назад. Благодаря ему у ребят есть возможность совершенно бесплатно посещать самые разные экспозиции в столичных культурных учреждениях. С начала 2026-го этой льготой воспользовались свыше 435 тысяч раз.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новом детском саде, который построят на востоке Москвы. Он сможет принять 250 малышей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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