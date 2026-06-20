В Вологодской области открыли новую городскую поликлинику

В Череповце Вологодской области состоялось открытие новой городской поликлиники № 7. В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава региона Георгий Филимонов.

Современное пятиэтажное здание возвели в Зашекснинском районе города. Учреждение рассчитано на обслуживание свыше 50 тысяч жителей, прикрепленных к поликлинике, уточнили в региональном правительстве. По словам губернатора, объект стал самым масштабным и технологически оснащенным среди всех медучреждений области.

Филимонов подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Строительство велось в рамках национальной программы «Продолжительная и активная жизнь», а также инициатив «Единой России».

Внутреннее устройство поликлиники включает 11 профильных подразделений. Среди них — отделения неотложной помощи, лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики, хирургический и терапевтический блоки, а также центральное стерилизационное отделение. Дополнительно здесь предусмотрены кабинеты эндоскопии и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория и аптечный распределительный пункт.

Отдельное внимание уделено техническому оснащению: для поликлиники закуплено более тысячи единиц медицинской техники, включая 13 позиций высокотехнологичного оборудования — аппараты МРТ и КТ, маммограф, рентген-комплекс, ортопантомограф, флюорограф, денситометр и ультразвуковые системы экспертного класса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту в Москве. Также поставили 274 единицы высокотехнологичного оборудования в рамках контрактов жизненного цикла.

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