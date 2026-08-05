«Прокололи, прокапали»: вдова Караченцова рассказала подробности госпитализации

Актриса Людмила Поргина рассказала подробности своей госпитализации

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина попала в больницу. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

«Ножка заболела в связи с погодой такой: с влажностью, с грозами, с дождями. Заболела нога, но сейчас уже все нормально. Скоро уже буду выходить. Прокололи, прокапали, все нормально», — пояснила актриса.

Она уточнила, что боли в нижней конечности появились после травмы, которую она получила еще в конце зимы. Будучи у себя на даче, артистка не заметила тонкий слой льда под снегом и упала на правый бок. К счастью, переломов удалось избежать, но вот мягкие ткани оказались сильно ушиблены. Последствия того падения до сих пор дают о себе знать.

«Слава богу, просто отшибла мягкие ткани, но они, кстати, болят больше, если бы я сломала бы бедро. Но ничего, проходит, все проходит», — заверила Поргина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь актрисы Кристины Асмус попала в больницу. Девочка вместе с матерью отдыхала в Египте, когда ей потребовалась медицинская помощь.

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