«Разливал жидкость и поджигал»: очевидец рассказала о нападении в ТЦ Краснодара

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 49 0

Людей начали быстро выводить из здания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Очевидец рассказала, что нападавший мужчина в ТЦ Краснодара хотел устроить поджог

Очевидец в беседе с 5-tv.ru рассказала о первых минутах после нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре.

По словам одной из женщин по имени Оксана, в здании находился ее ребенок, когда неизвестный начал разливать жидкость и пытался устроить поджог.

Как сообщила женщина, в этот момент людей начали быстро выводить из здания. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали, чтобы не допустить новых пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей ТЦ West Mall. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Инцидент произошел в здании торгового центра, где также расположен многофункциональный центр. По данным правоохранителей, злоумышленник ворвался внутрь и начал наносить удары ножом людям, находившимся внутри.

Одна из пострадавших женщин скончалась на месте от полученных ранений. Остальным пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Нападавшего задержали. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.

На месте продолжают работать экстренные службы, следователи и оперативники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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