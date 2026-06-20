«Разливал жидкость и поджигал»: очевидец рассказала о нападении в ТЦ Краснодара
Людей начали быстро выводить из здания.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Очевидец рассказала, что нападавший мужчина в ТЦ Краснодара хотел устроить поджог
Очевидец в беседе с 5-tv.ru рассказала о первых минутах после нападения в торговом центре West Mall в Краснодаре.
По словам одной из женщин по имени Оксана, в здании находился ее ребенок, когда неизвестный начал разливать жидкость и пытался устроить поджог.
Как сообщила женщина, в этот момент людей начали быстро выводить из здания. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали, чтобы не допустить новых пострадавших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей ТЦ West Mall. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Инцидент произошел в здании торгового центра, где также расположен многофункциональный центр. По данным правоохранителей, злоумышленник ворвался внутрь и начал наносить удары ножом людям, находившимся внутри.
Одна из пострадавших женщин скончалась на месте от полученных ранений. Остальным пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Нападавшего задержали. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.
На месте продолжают работать экстренные службы, следователи и оперативники.
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