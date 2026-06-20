Совершившего нападение в ТЦ Краснодара задержал один из посетителей

Напавшего с ножом на посетителей краснодарского торгового центра West Mall удалось задержать одному из очевидцев, им оказался местный житель 2007 года рождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере МАКС.

«Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец», — написала она.

Выяснилось, что, помимо нападения с ножом на посетителей, парень также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Прогремел хлопок, из-за чего сработала пожарная сигнализация. В результате взрыва никто не пострадал.

«Молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу», — отметила Ирина Волк.

Пресс-служба МВД России также поделилась кадрами первого допроса задержанного. По словам молодого человека, он проживает с матерью, братом и двумя сестрами, а зарабатывает на жизнь работой в строительном магазине. Кроме того, подозреваемый заявил, что был трезв.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту происшествия в торговом центре Краснодара возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС