Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 14 0

Медицинский объект планируют завершить возведением в 2028 году.

Новый комплекс НИИ Склифосовского построят в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Собянин: Новый комплекс НИИ Склифосовского расширит возможности науки и практики

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового комплекса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Информацию он опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы города, на объекте уже стартовали работы по возведению первых этажей здания. Новый комплекс станет частью развития столичной системы здравоохранения и расширит возможности института в сфере медицинской науки и оказания помощи пациентам.

«Возводим комплекс с помощью передовых технологий. Благодаря этому многие разноплановые работы идут параллельно, сокращаются сроки строительства. При этом действующий стационар продолжает принимать пациентов», — высказался мэр Москвы.

На площадке установлены системы контроля уровня шума и запыленности воздуха, а также оборудование для управления доступом. Кроме того, специалисты применяют дистанционно управляемый башенный кран, который помогает повысить эффективность строительных процессов и обеспечить безопасность.

В настоящее время на территории будущего комплекса продолжается подготовка основания, ведется бетонирование фундаментной плиты, а также возведение подземных конструкций и первых этажей здания.

Новый медицинский объект будет состоять из пяти соединенных между собой блоков-башен высотой от шести до десяти этажей. В корпусах разместятся различные подразделения института, а центральная часть комплекса объединит все здания общим вестибюлем.

Архитектура объекта предусматривает использование витражных фасадов с элементами в форме сот и ромбов. Одной из особенностей комплекса станет инсталляция в виде пульсирующего сердца, которую будет видно со стороны Садового кольца.

Завершить все строительные работы планируется в 2028 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин объявил о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку. Работы ведутся на территории Мневниковской поймы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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