В Пакистане анонсировали технические переговоры США и Ирана

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Встреча запланирована на 21 июня.

МИД Пакистана анонсировал технические переговоры США и Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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МИД Пакистана: Технические переговоры США и Ирана пройдут 21 июня

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о проведении технических переговоров между представителями США и Ирана, которые состоятся 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. Информация опубликована пресс-службой ведомства в социальной сети X.

По данным МИД Пакистана, встреча организуется после подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании. В переговорах примут участие делегации США и Ирана, а также представители Пакистана и Катара, выступающие в роли посредников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранская делегация направилась в Швейцарию для обсуждения реализации договоренностей с США и контроля за их исполнением. Поездка связана с намерением Тегерана оценить соблюдение обязательств другой стороной и уточнить механизмы их практического выполнения.

Отдельно отмечалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи санкционировал подписание меморандума о мирном взаимодействии с США после получения гарантий от руководства страны и представителей Высшего совета национальной безопасности относительно защиты интересов государства и союзных сил.

Кроме того, по его оценке, американская сторона стремилась ускорить достижение соглашения, используя широкий набор политико-дипломатических инструментов давления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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