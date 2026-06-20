«Паника, суета, дети плачут»: официант из ТЦ в Краснодаре о нападении

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 307 0

Сотрудники торгового центра помогали раненым прямо на улице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Официанты ТЦ в Краснодаре оказывали первую помощь пострадавшим после нападения

Сотрудники ресторанов в краснодарском торговом центре West Mall оказывали первую помощь пострадавшим в результате нападения. Об этом 5-tv.ru рассказал официант одного из заведений торгового центра Виталий.

По словам мужчины, в выходной день в торговом центре было очень много гостей. Когда он услышал громкие крики и шум, то решил выглянуть в коридор. Там официант увидел бегущую толпу, плачущих детей и суетящуюся охрану.

Сразу после этого раздались хлопки пиротехники, которую нападавший забросил в детскую зону. Виталий начал оперативно выводить всех посетителей заведения на улицу.

«Когда вышли на улицу, была паника, выбегали люди, дети плачут, суета, выходили люди в крови. Мы с коллегой предоставили первую помощь, вынесли воды, салфетки, успокоительное, стулья, чтобы потерпевшие присели, пока ждали скорую. Видели самого нападавшего, которого выводили сотрудники», — поделился Виталий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Краснодара 2007 года рождения ворвался в ТЦ с ножом, кидаясь на посетителей. В результате нападения одна женщина скончалась от полученных ранений по пути в больницу, еще пять человек, включая беременную женщину и охранника, были ранены.

Скрутить вооруженного парня смог один из очевидцев. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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