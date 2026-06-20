Минпросвещения утвердило рекомендации для детских садов с 1 сентября

Министерство просвещения России подготовило рекомендации для детских садов, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что 2026 год объявлен Годом дошкольного образования, в рамках которого планируется развитие соответствующей системы воспитания и обучения.

Согласно представленным материалам, корректировки коснутся музыкального сопровождения занятий, оформления групповых и учебных помещений, а также образовательных программ и методических подходов к работе с дошкольниками. В ведомстве отметили, что обновления направлены на совершенствование условий обучения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед поступлением в детский сад ребенок должен пройти обязательное медицинское обследование, включающее осмотры врачей и лабораторные исследования. Соответствующие требования закреплены приказом Минздрава России от 14 апреля 2025 года.

В зависимости от возраста ребенка перечень обследований может различаться, однако базовый список специалистов остается обязательным. В него входят стоматолог, детский психиатр, невролог, хирург, травматолог-ортопед и офтальмолог. Также предусмотрены консультации врачей по профилю мочеполовой системы: гинеколога для девочек и уролога для мальчиков.

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