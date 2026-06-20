«Дорогу нашим»: Батрутдинов сделал ставку на российских дизайнеров

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 20 0

Артист не считает себя шмоточником и покупает то, что понравилось

Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Тимур Батрутдинов: выбираю одежду отечественных брендов

Российский шоумен Тимур Батрутдинов при выборе одежды отдает предпочтение отечественным брендам. Об этом сообщил корреспонденту 5-tv.ru на открытии бутика FABZPRO, который запустили Зоя Фуць и Павел Деревянко.

«В последнее время мне важно, чтобы это были отечественные (бренды — Прим.ред.). Дорогу нашим дизайнерам», — пояснил комик.

Во время общения с журналистами он также отметил, что свою футболку, в которой пришел на мероприятие, приобрел в Архангельске. При этом Тимур даже не смотрит на то, сколько денег тратит во время шоппинга.

Кроме того, артист заявил, что не считает себя «шмоточником» и покупает то, что понравилось. Чаще всего он ходит по магазинам после съемок или фотосессий.

«Я даже не задавался таким вопросом. Я вообще закупаюсь после фотосессий, после съемок. Если понравилась вещь, то я ее забираю», — добавил Батрутдинов.

Ранее шоумен признался, что домашними хлопотами занимается самостоятельно и не собирается оставлять их будущей жене.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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