«Мои ноги — это ваши деньги»: Волочкова пожаловалась на боль после операции

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 107 0

Балерина рассказала о травме, нагрузках после лечения и нежелании уходить со сцены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова заявила, что у нее снова появились проблемы с ногой

У заслуженной артистки России Анастасии Волочковой снова появились проблемы с ногой, которую она ранее прооперировала. В беседе с 5-tv.ru артистка рассказала, что после возвращения к выступлениям получила новое повреждение и теперь вынуждена следить за состоянием ноги у врачей.

«Мои ноги — это божественный инструмент. <…> Я иногда смеюсь, говорю с чувством юмора: „Ребята, мои ноги — это ваши деньги“. Потому что ими я танцую для того, чтобы вам всем давать заработок, не получая за это ничего», — высказалась Волочкова.

По словам балерины, после сложной операции в Германии специалисты предупреждали ее о необходимости длительного восстановления. Врачи рекомендовали не выходить на сцену три-четыре месяца, однако артистка вернулась к танцам значительно раньше — спустя три недели после операции.

Балерина рассказала, что сначала не придала значения первым тревожным признакам. Сперва на ноге появился синяк в области паховой мышцы. Затем возникла гематома, которая распространилась практически на всю ногу.

«Я просто перетрудила эту мышцу», — объяснила Волочкова.

По ее словам, врачи снова порекомендовали ей снизить нагрузку и дать ноге время на восстановление.

При этом полностью отказаться от сцены артистка не готова. Волочкова заявила, что танцы остаются главным делом ее жизни.

«Я не слушаю никого, <…> я не могу без сцены», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала о состоянии своего отца после инсульта. В ближайшие дни балерина намерена вновь приехать к нему в Санкт-Петербург.

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