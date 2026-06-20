Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в ТЦ в Краснодаре

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Жертвой происшествия стала женщина, еще пятеро получили ранения.

Нападение на ТЦ в Краснодаре — поручение Бастрыкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения в одном из торговых центров в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В Следкоме также подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате.

Нападение на ТЦ в Краснодаре

Молодой человек напал с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре днем 20 июня. В результате инцидента погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения. Нападавшим оказался 19-летний Григорий, который имел проблемы со здоровьем.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Все сейчас находятся в больницах, где им оказывают необходимую помощь. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди раненых в результате нападения была беременная женщина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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