Бастрыкин взял на контроль дело о нападении в ТЦ в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения в одном из торговых центров в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В Следкоме также подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате.

Нападение на ТЦ в Краснодаре

Молодой человек напал с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре днем 20 июня. В результате инцидента погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения. Нападавшим оказался 19-летний Григорий, который имел проблемы со здоровьем.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Все сейчас находятся в больницах, где им оказывают необходимую помощь. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди раненых в результате нападения была беременная женщина.

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