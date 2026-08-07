План по исполнению желаний: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
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5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Среда дарит нам парад планет, падающие звезды и солнечное затмение. Это буквально поэтапный план к исполнению желаний. Сначала на падающую звезду надо загадать желание, а затем подумать над тем, что вам мешает его исполнить. И помедитируйте в день солнечного затмения, чтобы избавиться от препятствия на пути к цели.
Не намечайте врача на четверг, отдохните в субботу и воскресенье и правильно распределите свои силы. С понедельника по пятницу лучшими днями для активности будут понедельник и четверг.
Понедельник, 10 августа 2026 года
День Огненного дракона
Прекрасный день, один из самых лучших на неделе, собирает счастливые созвездия и дает все основания рассчитывать на волну удачи во всех начинаниях. Луна в созвездии Сети помогает земляным работам в саду и строительстве, а также это прекрасное созвездие для романтических свиданий, встреч и разговоров. Оно приводит все начатые дела к гармоничному результату и дает удачу свыше.
Энергия Золотого замка дает дополнительную финансовую удачу в реализации замыслов. А структура Птица спешит в гнездо способствует легкости в делах и решению вопросов.
Совет книги перемен: удача спешит к вам. А плохое настроение исчезнет без следа. Не стоит переживать из-за того, что вы не в силах изменить. Храните спокойствие — и счастье не заставит себя ждать.
Вторник, 11 августа 2026 года
День Огненной змеи
Обладает умеренными энергиями, гораздо более сдержанными, чем накануне. Венера — особый покровитель этого дня — помогает внести ясность, дает поддержку благородных людей и удачу в финансовых делах. Это хорошее время для поиска ответов на глубокие жизненные вопросы: голос интуиции будет наиболее отчетлив.
Созвездие, в котором оказывается Луна, Клюв, покровительствует сиротам, узникам и тем, кто в опасности. Это хороший день для того, чтобы попросить о высшей помощи и поддержке для тех, кто пропал без вести. Молитвы будут услышаны.
Вечером и ночью небо покажет нам самое красивое, что у него есть. Своего пика достигнет метеорный поток Персеиды, и все мечтатели могут загадывать желания и рассчитывать на чудо. А под утро можно будет наблюдать парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ночном небе, и четыре из них можно будет увидеть даже без бинокля. Всем романтикам рекомендую хотя бы 20 минут этой ночью посмотреть в ночное небо. Вдруг вам подмигнет падающая звезда или планета из парада.
Совет книги перемен: препятствие может стать частью воспитания и пути к совершенству, но при условии, что вы к нему нашли подход. Если оно становится непреодолимым — оно так и останется преградой на пути к успеху.
Среда, 12 августа 2026 года
День Каменной лошади
По западной астрологии этот день открывает коридор затмений, а по китайской системе несет дурные смыслы — день солнечного затмения.
Пиковая фаза будет в 21:26 по московскому времени, начинается примерно с 18:30. В это время лучше быть дома, под лучами Солнца, находящегося в затмении, лучше не оказываться.
Если вам интересно посмотреть на это явление, лучше смотреть онлайн-трансляцию — смотреть на солнечное затмение вредно и опасно для глаз, но и, согласно древним поверьям, может навлечь беду.
В день солнечного затмения не следует затевать важные встречи, фиксировать важные договоренности, назначать судьбоносные дела. Лучше провести этот день тихо, не пытаясь двигаться против течения энергии. Подумайте о том, от чего вы хотите избавиться. Ведь затмение несет в себе забирающую энергию. Луна забирает у нас Солнце. В такой день лучше отдыхать.
Можно записать список бед и невзгод и торжественно их сжечь, развеяв по ветру. Лучшее время для этого — промежуток с 19:00 до 21:00.
Совет книги перемен: устранение негатива, блоков и препятствий открывает новые страницы в вашем развитии. Новые подходы рождаются из подобных важных шагов.
Четверг, 13 августа 2026 года
День Земляной козы
Довольно сильный день. Он хорошо подходит для важных дел. Созвездие, в котором оказывается Луна, покровительствует строительству, установке дверей, усердному труду в саду и совершению прорыва. Очень подходит для заключения союзов в бизнесе и в личной жизни, проходит при особой поддержке Луны. Однако именно она несколько сглаживает решительность, стремительность звездных энергий.
Однако первый день лунного цикла несколько рассеивает начинания и дает поддержку более мягкому старту, а не рывку. Медицинские вопросы лучше решать в другие дни из-за звезды болезней.
Совет книги перемен: постепенное, но методичное развитие в малом может дать большой результат.
Пятница, 14 августа 2026 года
День Стальной обезьяны
Обладает неплохими показателями, даже получает особенную поддержку Юпитера. Однако созвездие Призрака (или Демона) не способствует путешествиям и незначительным делам. Хорошо планировать отправиться на свидания, встречи, начинать лечение. А вот праздновать свадьбу не стоит — энергия дня слишком драматична и сулит неприятности, тревоги и страхи всему, что будет начато сегодня.
Совет книги перемен: ошибки и неточности будут повторяться до тех пор, пока их корень не будет устранен.
Суббота, 15 августа 2026 года
День Золотого петуха
Проходит под негативными энергиями, крайне неблагоприятен для важных дел. Но это хороший день для уборки, устранения препятствий, блоков и плохих привычек. Идеальное время для того, чтобы рассортировать хлам, очистить пространство и мысли от лишнего.
Прекрасно садиться на диету, завершать то, что долго тянулось и уже порядком измотало (например, тяжелые отношения). Энергия дня будет очень сильно помогать.
Совет книги перемен: в мелочах порой кроются ответы на самые сложные вопросы. Если разобраться с частным — общее заиграет новыми красками.
Воскресенье, 16 августа 2026 года
День Водной собаки
Путаные энергии, в которых сшиты большие противоречия. Сатурн — покровитель, которого часто называют большим учителем, — преподносит новые проблемы. Если вы решите их — велик шанс вырасти, стать лучше, совершенствоваться через неприятности. Если нет — он подкинет поводы для недовольства, все зависит от вашего отношения к этому дню.
В делах такого дня очень трудно разобраться, вещи выглядят запутанными. Однако удачное завершение дела возможно, хоть и будет множество препятствий.
Совет книги перемен: накапливая силы, вы даете себе возможность подготовиться к новым свершениям. Отдых в данном случае — это бережное отношение к своим ресурсам, не стоит их расходовать впустую.
Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на август 2026 года.
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