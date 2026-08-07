План по исполнению желаний: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Среда дарит нам парад планет, падающие звезды и солнечное затмение. Это буквально поэтапный план к исполнению желаний. Сначала на падающую звезду надо загадать желание, а затем подумать над тем, что вам мешает его исполнить. И помедитируйте в день солнечного затмения, чтобы избавиться от препятствия на пути к цели.

Не намечайте врача на четверг, отдохните в субботу и воскресенье и правильно распределите свои силы. С понедельника по пятницу лучшими днями для активности будут понедельник и четверг.

Понедельник, 10 августа 2026 года

День Огненного дракона

Фото: 5-tv.ru

Прекрасный день, один из самых лучших на неделе, собирает счастливые созвездия и дает все основания рассчитывать на волну удачи во всех начинаниях. Луна в созвездии Сети помогает земляным работам в саду и строительстве, а также это прекрасное созвездие для романтических свиданий, встреч и разговоров. Оно приводит все начатые дела к гармоничному результату и дает удачу свыше.

Энергия Золотого замка дает дополнительную финансовую удачу в реализации замыслов. А структура Птица спешит в гнездо способствует легкости в делах и решению вопросов.

Совет книги перемен: удача спешит к вам. А плохое настроение исчезнет без следа. Не стоит переживать из-за того, что вы не в силах изменить. Храните спокойствие — и счастье не заставит себя ждать.

Вторник, 11 августа 2026 года

День Огненной змеи

Фото: 5-tv.ru

Обладает умеренными энергиями, гораздо более сдержанными, чем накануне. Венера — особый покровитель этого дня — помогает внести ясность, дает поддержку благородных людей и удачу в финансовых делах. Это хорошее время для поиска ответов на глубокие жизненные вопросы: голос интуиции будет наиболее отчетлив.

Созвездие, в котором оказывается Луна, Клюв, покровительствует сиротам, узникам и тем, кто в опасности. Это хороший день для того, чтобы попросить о высшей помощи и поддержке для тех, кто пропал без вести. Молитвы будут услышаны.

Вечером и ночью небо покажет нам самое красивое, что у него есть. Своего пика достигнет метеорный поток Персеиды, и все мечтатели могут загадывать желания и рассчитывать на чудо. А под утро можно будет наблюдать парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ночном небе, и четыре из них можно будет увидеть даже без бинокля. Всем романтикам рекомендую хотя бы 20 минут этой ночью посмотреть в ночное небо. Вдруг вам подмигнет падающая звезда или планета из парада.

Совет книги перемен: препятствие может стать частью воспитания и пути к совершенству, но при условии, что вы к нему нашли подход. Если оно становится непреодолимым — оно так и останется преградой на пути к успеху.

Среда, 12 августа 2026 года

День Каменной лошади

Фото: 5-tv.ru

По западной астрологии этот день открывает коридор затмений, а по китайской системе несет дурные смыслы — день солнечного затмения.

Пиковая фаза будет в 21:26 по московскому времени, начинается примерно с 18:30. В это время лучше быть дома, под лучами Солнца, находящегося в затмении, лучше не оказываться.

Если вам интересно посмотреть на это явление, лучше смотреть онлайн-трансляцию — смотреть на солнечное затмение вредно и опасно для глаз, но и, согласно древним поверьям, может навлечь беду.

В день солнечного затмения не следует затевать важные встречи, фиксировать важные договоренности, назначать судьбоносные дела. Лучше провести этот день тихо, не пытаясь двигаться против течения энергии. Подумайте о том, от чего вы хотите избавиться. Ведь затмение несет в себе забирающую энергию. Луна забирает у нас Солнце. В такой день лучше отдыхать.

Можно записать список бед и невзгод и торжественно их сжечь, развеяв по ветру. Лучшее время для этого — промежуток с 19:00 до 21:00.

Совет книги перемен: устранение негатива, блоков и препятствий открывает новые страницы в вашем развитии. Новые подходы рождаются из подобных важных шагов.

Четверг, 13 августа 2026 года

День Земляной козы

Фото: 5-tv.ru

Довольно сильный день. Он хорошо подходит для важных дел. Созвездие, в котором оказывается Луна, покровительствует строительству, установке дверей, усердному труду в саду и совершению прорыва. Очень подходит для заключения союзов в бизнесе и в личной жизни, проходит при особой поддержке Луны. Однако именно она несколько сглаживает решительность, стремительность звездных энергий.

Однако первый день лунного цикла несколько рассеивает начинания и дает поддержку более мягкому старту, а не рывку. Медицинские вопросы лучше решать в другие дни из-за звезды болезней.

Совет книги перемен: постепенное, но методичное развитие в малом может дать большой результат.

Пятница, 14 августа 2026 года

День Стальной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Обладает неплохими показателями, даже получает особенную поддержку Юпитера. Однако созвездие Призрака (или Демона) не способствует путешествиям и незначительным делам. Хорошо планировать отправиться на свидания, встречи, начинать лечение. А вот праздновать свадьбу не стоит — энергия дня слишком драматична и сулит неприятности, тревоги и страхи всему, что будет начато сегодня.

Совет книги перемен: ошибки и неточности будут повторяться до тех пор, пока их корень не будет устранен.

Суббота, 15 августа 2026 года

День Золотого петуха

Фото: 5-tv.ru

Проходит под негативными энергиями, крайне неблагоприятен для важных дел. Но это хороший день для уборки, устранения препятствий, блоков и плохих привычек. Идеальное время для того, чтобы рассортировать хлам, очистить пространство и мысли от лишнего.

Прекрасно садиться на диету, завершать то, что долго тянулось и уже порядком измотало (например, тяжелые отношения). Энергия дня будет очень сильно помогать.

Совет книги перемен: в мелочах порой кроются ответы на самые сложные вопросы. Если разобраться с частным — общее заиграет новыми красками.

Воскресенье, 16 августа 2026 года

День Водной собаки

Фото: 5-tv.ru

Путаные энергии, в которых сшиты большие противоречия. Сатурн — покровитель, которого часто называют большим учителем, — преподносит новые проблемы. Если вы решите их — велик шанс вырасти, стать лучше, совершенствоваться через неприятности. Если нет — он подкинет поводы для недовольства, все зависит от вашего отношения к этому дню.

В делах такого дня очень трудно разобраться, вещи выглядят запутанными. Однако удачное завершение дела возможно, хоть и будет множество препятствий.

Совет книги перемен: накапливая силы, вы даете себе возможность подготовиться к новым свершениям. Отдых в данном случае — это бережное отношение к своим ресурсам, не стоит их расходовать впустую.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на август 2026 года.

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